26 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Neftçi Bakü - Turan Azerbaycan Kupası CBC Sport

15:30 Shukura Kobuleti - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

16:00 Osijek - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 Novi Pazar - FK Vozdovac Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

17:00 Radnicki Kragujevac - Vojvodina Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

18:00 Volos - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

18:05 Dinamo Zagreb - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

18:30 Brno - Ceske Budejovice Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

18:30 Hradec Kralove - Slovan Liberec Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

18:30 Jablonec - Sigma Olomouc Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

18:30 Fastav Zlin - Bohemians Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

19:00 Telavi - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00 Aris - Olympiakos Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Nordsjaelland - Kopenhag Danimarka Kupası Bilyoner TV

19:30 Mladost - Napredak Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:10 ND Gorica - Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

20:30 Getafe - Almeria İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

20:30 Sparta Prag - Viktoria Plzen Çekya 1.Ligi Bilyoner TV

21:00 AEK - PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Nottingham Forest - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

21:30 Rapid Wien - Salzburg Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

21:30 Servette - FC Zurich İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 St.Gallen - Lugano İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:45 Chelsea - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

21:45 West Ham - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

22:00 Manchester City - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Inter - Juventus İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor CBC Sport Bilyoner TV

22:00 Sheffield Utd - WBA İngiltere Championship Bilyoner TV

22:30 Famalicao - Porto Portekiz Kupası Bilyoner TV

23:00 Celta Vigo - Elche İspanya La Liga S Sport Plus Bilyoner TV

23:00 Rayo Vallecano - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV