27 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
12:00 Galatasaray - Konyaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV
15:00 Sebail - Qabala Azerbaycan Kupası CBC Sport
15:30 Spartak Subotica - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
17:30 Radnik - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV
19:00 Rijeka - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
20:30 Valencia - Valladolid İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV
20:30 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV
21:30 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:30 Luzern - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
21:30 Sion - Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
21:45 Southampton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
21:45 Everton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Fiorentina - Cremonese İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor Bilyoner TV
22:15 Tottenham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
23:00 Athletic Bilbao - Sevilla İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV