27 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

12:00 Galatasaray - Konyaspor TFF Elit U15 Ligi GS TV

15:00 Sebail - Qabala Azerbaycan Kupası CBC Sport

15:30 Spartak Subotica - Javor Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

17:30 Radnik - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Rijeka - Lokomotiv Zagreb Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 Valencia - Valladolid İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV

20:30 Villarreal - Espanyol İspanya La Liga S Sport PlusBilyoner TV

21:30 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 Luzern - Winterthur İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:30 Sion - Basel İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

21:45 Southampton - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

21:45 Everton - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Fiorentina - Cremonese İtalya Kupasi Yarı Final TRT Spor Bilyoner TV

22:15 Tottenham - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

23:00 Athletic Bilbao - Sevilla İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV