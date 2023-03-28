28 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Mart 2023 hangi maçlar var?

13:00 Güney Kore - Uruguay Hazırlık Maçı Yayın Yok

14:00 Finlandiya - Türkiye U17 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok

14:30 Boluspor - Samsunspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

16:00 Botsvana - Ekvator Ginesi Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

16:00 Esvatini - Yeşilburun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

16:00 Malavi - Mısır Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

16:00 Namibya - Kamerun Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

17:00 Altınordu - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports Max 2

17:00 Pendikspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2

19:00 Gürcistan - Norveç UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus S Sport 2

19:00 Gambiya - Mali Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Liberya - Güney Afrika Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Mozambik - Senegal Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

19:00 Tanzanya - Uganda Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

21:00 BAE - Tayland Hazırlık Maçı Bilyoner TV

21:30 Türkiye - İngiltere UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Yayın Yok

21:45 Galler - Letonya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 İskoçya - İspanya UEFA Euro 2024 Elemeleri S Sport Plus

21:45 Türkiye - Hırvatistan UEFA Euro 2024 Elemeleri CBC Sport TRT 1

21:45 Almanya - Belçika Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Komorlar - Fildişi Sahili Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

22:00 Togo - Burkina Faso Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV

22:30 Fas - Peru Hazırlık Maçı Bilyoner TV

23:00 Libya - Tunus Afrika Uluslar Kupası Elemeler Bilyoner TV