3 büyüklerde transfer çalışmaları başladı: İşte listelerdeki o isimler Süper Lig'de ara transfer sezonunun başlamasına az bir zaman kaldı. Biz de sizler için 3 büyüklerin transfer listesindeki öncelikli isimleri yazdık. İşte 3 büyüklerde transfer listesinin ilk sıralarında olan isimler...

Göster Hızlı Özet Süper Lig'de yakında başlayacak ara transfer döneminde üç büyük kulüp yoğun hazırlık yapıyor.

Galatasaray, Antoine Griezmann ve Antonio Rüdiger'i transfer listesine aldı.

Fenerbahçe, Kenneth Taylor ve Joey Veerman'a yönelirken, Beşiktaş ise Nicolas Raskin ve Hadjam üzerinde çalışıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ara transfer sezonu geldi çattı… 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminde 3 büyüklerimizin gündemi bir hayli yoğun… Son dönemde sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro derinliğinde sıkıntı yaşayan Galatasaray, ara transferde ses getirecek hamlelere hazırlanıyor. GALATASARAY'DA HEDEF GRIEZMANN VE RÜDIGER Bu kapsamda sarı-kırmızılıların gündeminde olan ilk isimler Antoine Griezmann ve Antonio Rüdiger… Griezmann’ı 10 numara bölgesine düşünen sarı-kırmızılılar, Rüdiger içinse Almanya Milli Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane’yi devreye soktu. Fenerbahçe’de ise orta saha bölgesi için hareketli saatler yaşanmaya başladı. FENERBAHÇE, TAYLOR VE VEERMAN'I LİSTEYE ALDI Bu kapsamda ilk adaylar Ajax’tan Kenneth Taylor ve PSV forması giyen Joey Veerman. Oyunu çift yönlü oynayabilen iki oyuncuyla ilgilenen sarı-lacivertliler Taylor için Ajax’tan eski takım arkadaşı Dusan Tadic’i devreye soktu. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması giyen Tadic’in Taylor’a sarı-lacivertliler için referans olduğu öğrenildi.. BEŞİKTAŞ'TA İLK SIRADA RASKIN VE HADJAM Beşiktaş’ta ise hummalı transfer hareketına geçtiğimiz haftalarda start verilmişti. Bu doğrultuda siyah-beyazlılarda ilk aday Sergen Yalçın’ın orta sahaya çok istediği Nicolas Raskin ve sol beke düşünülen Hadjam. İki oyuncunun kadroya katılması için çalışmalar sürerken ilerleyen günlerde yeni isimlerin de transfer listesine gireceği öngörülüyor. Eshspor Haberleri Gençlerbirliği'nden geri dönüş! Bodrum FK'yı 3 golle geçtiler

Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Beşiktaş, İstanbul Gençlikspor'u mağlup etti