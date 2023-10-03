3 EKİM 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Kawasaki Frontale - Ulsan Hyundai AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

13:00 Incheon - Kaya AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

15:00 Napoli - Real Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:00 Shandong Taishan - Yokohama Marinos AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

15:00 Pathum United - Johor Darul AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

17:00 PSV - Sevilla UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

17:00 Torpedo Kutaisi - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

17:00 Navbahor Namangan - Mumbai City AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

19:00 Dinamo Tiflis - Dila Gori Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:00 Nassaji Mazandaran - Al Hilal AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 2

19:00 Al Feiha - Pakhtakor AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor HD

19:00 Al Ain - Ahal AFC Şampiyonlar Ligi D Smart GO

19:45 Union Berlin - Braga UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

19:45 Salzburg - Real Sociedad UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

21:30 Luton Town - Burnley İngiltere Premier Lig beIN Sports Tod TV Bein Sports beIN Connect

22:00 Manchester Utd - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Kopenhag - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi TV 8 Buçuk Exxen

22:00 Lens - Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 PSV - Sevilla UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen

22:00 Napoli - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Exxenİçtimai TV

22:00 Inter - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen