3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu Bölgesel Amatör Lig'de sezon sonuna gelinmesiyle birlikte 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu. Deprem dolayısıyla 15 takım lig yükseldi.

AA Futbolda 2022-2023 sezonu sonunda Bölgesel Amatör Lig'den (BAL), TFF 3. Lig'e yükselen takımlar belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, sezon başında yapılan planlamada 9 takımın küme yükseleceği ancak deprem felaketi nedeniyle 15 takımın TFF 3. Lig'e dahil olduğu belirtildi. 15 takım yükseldi 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig'de yer alacak takımlar şöyle: Mardin 1969, Kahramanmaraş İstiklal, Sebat Gençlik Spor, Tokat Belediye Plevne, Karabük İdmanyurdu, Talasgücü Belediyespor, Adana 1954 FK, Anadolu Üniversitesi, Viven Bornova FK, Aliağa Futbol, Küçükçekmece Sinop, Sultanbeyli Belediyespor, Silivrispor, İnegöl Kafkas Gençlikspor, Silifke Belediyespor.