3 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Nisan 2023 hangi maçlar var?
20:00 Mjallby - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:00 Jönköpings - Örebroİsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Orgryte - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV
20:00 Aarhus - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:00 Stal Mielec - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
20:00 Ingolstadt - 1860 Münih Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube
20:10 Elfsborg - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
20:30 Altay - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2
20:30 Eyüpspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports 2
20:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Jong Ajax - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Jong AZ - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Jong PSV - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:45 Sassuolo - Torino İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
21:45 Guingamp - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
22:00 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:00 Valencia - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
22:00 Albacete - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
22:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner TV