3 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Nisan 2023 hangi maçlar var?

20:00 Mjallby - Varbergs İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:00 Jönköpings - Örebroİsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Orgryte - Eskilstuna United İsveç Superettan Bilyoner TV

20:00 Aarhus - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Stal Mielec - Jagiellonia Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

20:00 Ingolstadt - 1860 Münih Almanya Bundesliga 3 Almanya FF Youtube

20:10 Elfsborg - Hacken İsveç Allsvenskan Bilyoner TV

20:30 Altay - Sakaryaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 2

20:30 Eyüpspor - Erzurumspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz Bein Sports 2

20:30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Almere - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Jong Ajax - Dordrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Jong AZ - De Graafschap Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Jong PSV - Roda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:45 Sassuolo - Torino İtalya Serie A CBC SportS Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV

21:45 Guingamp - Bordeaux Fransa Ligue 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 Everton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Valencia - Rayo Vallecano İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Albacete - Las Palmas İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:15 Famalicao - Arouca Portekiz Liga NOS Bilyoner TV