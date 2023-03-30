30 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

30 Mart 2023 hangi maçlar var?

13:00 Kashiwa Reysol - Urawa Japonya J.League Bilyoner TV

14:30 Turan - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:30 Zlate Moravce - Skalica Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Slaven Belupo - Istra 1961 Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 KGHM Zaglebie - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:30 F.Düsseldorf - Hamburg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Bilyoner TV Tivibu Spor 1

19:30 Nürnberg - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bilyoner TV Bein Sports 5

19:30 Fredericia - Nykobing Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:00 Odense - FC Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:00 Helsingor - Vendsyssel Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

20:30 TSV Hartberg - Aus Lustenau Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

20:30 Schaffhausen - FC Will İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Bataeh - Ajman Club BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 Al Wahda - Al Sharjah BAE Arap Körfez Ligi Bilyoner TV

21:00 ADO Den Haag - SC Telstar Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Heracles - Almere Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Maastricht - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Oss - Helmond Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 VVV Venlo - NAC Breda Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Zwolle - Jong Utrecht Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Dender - Genk U23 Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:00 Anderlecht U23 - Waasland Beveren Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:15 Thun - Bellinzona İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

21:30 E.Frankfurt - Bochum Almanya Bundesliga Idman TV Bilyoner TV Bein Sports 5 Tivibu Spor 1

21:30 Genoa - Reggina İtalya Serie B Bilyoner TV

21:30 Piast Gliwice - Gornik Zabrze Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:45 Zulte Waregem - Antwerp Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV

21:45 Arbroath - Ayr İskoçya Championship Bilyoner TV

22:00 Mallorca - Osasuna İspanya La Liga CBC SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Marsilya - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:00 Levante - Real Zaragoza İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:15 Estoril - Gil Vicente Portekiz Liga NOSBilyoner TV