30 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

15:00 Lyngby - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

15:00 Silkeborg - Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

16:00 Bryne - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV

17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV

17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV

18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV

20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV

21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV

Süper Lig 36. hafta bugünkü maçlar

MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan

Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük

İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan