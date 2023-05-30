30 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
15:00 Lyngby - Aalborg Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
15:00 Silkeborg - Midtjylland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
16:00 Bryne - KFUM Oslo Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Fredrikstad - Asane Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Jerv - Hodd Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Kongsvinger - Sogndal Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Kristiansund - Skeid Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Mjondalen - Sandnes Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Moss - Raufoss Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
16:00 Start - Ranheim Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
17:00 Viborg - Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
17:00 Barnsley - Sheffield W. İngiltere EFL League 1 Bilyoner TV
17:30 Basel - Grasshoppers İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
17:30 Luzern - Servette İsviçre Süper Ligi Bilyoner TV
18:00 Brann - Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
18:00 Stabaek - Valerenga Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
19:00 Brondby IF - Nordsjaelland Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
20:15 Ham Kam - Lilleström Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
21:30 Sudtirol - Bari İtalya Serie B Bilyoner TV
Süper Lig 36. hafta bugünkü maçlar
MKE Ankaragücü-Galatasaray: Volkan Bayarslan
Bitexen Giresunspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
İstanbulspor-Adana Demirspor: Ümit Öztürk
Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
Demir Grup Sivasspor-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor: Murat Erdoğan