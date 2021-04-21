Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 36. haftasında şampiyonluk mücadelesini sürdürmek isteyen Galatasaray, Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği dev maç, beIN Sports'tan yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLİKLERİ

Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da, Galatasaray maçı öncesi Anders Trondsen ve Yunus Mallı'nın sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf Sarı da bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Şener, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny