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Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 06.02.2022 - 08:34
Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Alanya'nın stadında oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Fatih, Furkan, Borja; João Novais, Efkan; Efecan, Emre, Davidson; Eduardo
Galatasaray: Pena; Boey, Nelsson, Marcao, Ömer; Pulgar; Feghouli, Berkan, Cicaldau, Kerem; Halil