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Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11’leri
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 09:36
- Güncelleme : 11.05.2021 - 09:39
Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile oynayacak.
Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Hakem Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Liderin 2 puan arkasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Sivasspor mücadelesinde 3 puan arayacak. 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor ise haftaya 59 puanla 6.sırada başlıyor.
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almadı.
Sivasspor’da Kamara, Samassa, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare bu akşam süre alamayacak isimler.
MUHTEMEL 11’LER
Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Jorge Felix, Faycal Fajr, Gradel, Kayode