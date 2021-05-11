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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11’leri

    Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor’u sahasında ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 09:39
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    Fenerbahçe-Sivasspor maçının muhtemel 11’leri

    Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile oynayacak.

    Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak maçı Hakem Halis Özkahya yönetecek. Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

    Liderin 2 puan arkasında şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, bu akşam Sivasspor mücadelesinde 3 puan arayacak. 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sivasspor ise haftaya 59 puanla 6.sırada başlıyor.

    Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti kadroda yer almadı.

    Sivasspor’da Kamara, Samassa, Alattin, Appindangoye, Erdoğan ve Yatabare bu akşam süre alamayacak isimler.

    MUHTEMEL 11’LER

    Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut, Valencia

    Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Jorge Felix, Faycal Fajr, Gradel, Kayode

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