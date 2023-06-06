4 büyük takımın kiralık futbolcu raporu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kiralık gönderdiği futbolcular, sözleşmelerinin sona ermesiyle takımlarına geri dönecek.
Kimisi yabancı sınıra takıldı, kimisi istenmeyen adamdı, kimisi de tecrübe kazanması için gitti.
Muhteşem bir sezon geçirip yolu gözlenenler, performansıyla fark yaratanlar, yokları oynayıp hayal kırıklığından ileri gidemeyenler, formaya hasret kalıp eleştirilenler...
İşte 4 büyüklerin kiralık olarak gönderdiği futbolcular:
Galatasaray:
Mostafa Mohamed, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Oğulcan Çağlayan, Batuhan Şen, Süleyman Luş, Atalay Babacan, Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Abdussamed Karnucu, Berk Balaban
Fenerbahçe:
Mergim Berisha, Bruma, Dimitrios Pelkas, Ally Samatta, Emre Demir, Burak Kapacak, Tiago Çukur, Çağtay Kurukalıp, Eyüp Akcan
Beşiktaş:
Javi Montero, Emrecan Uzunhan, Kartal Kayra Yılmaz, Kerem Kalafat, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Ahmet Gülay, Atakan Üner, Bilal Ceylan, Oğuzhan Akgün, Erdoğan Kaya, Emirhan Delibaş,
Trabzonspor:
Djaniny, Flavio, Enis Destan, Emrehan Gedikli, Hakan Yeşil, Kerem Şen, Batuhan Kör, Murat Cem Akpınar, Safa Kınalı, Behlül Aydın, Kerem Baykuş, Fode Koita