4 büyüklerin YouTube'da en çok izlenen videoları

4 büyüklerin YouTube'da en çok izlenen videoları

Son dönemde YouTube'a ağırlık veren 4 büyüklerin en çok izlenen videolarını araştırdık. Listenin ilk sırasında Trabzonspor'un "Ekin Uzunlar - Oy Benum Sevduceğum" adlı videosu yer alıyor.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, sosyal medya fenomenlerinin YouTube'dan kazandığı ücretlerin artması sonucu bu alana yatırım yapma kararı almıştı.

Kısa sürede binlerce hatta milyonlarca takipçiye ulaşan kulüplerin en çok izlenen videoları da belli oldu.

Listenin ilk sırasında 7.1 milyon görüntülenmeyle Trabzonspor'un "Ekin Uzunlar - Oy Benum Sevduceğum" adlı videosu yer alıyor.

İşte sıralama:

1-Trabzonspor: 7.1 milyon izlenme (Ekin Uzunlar - Oy Benum Sevduceğum)

2-Beşiktaş: 5.8 milyon izlenme (Vodafone Arena - Açılış marşı)

3-Galatasaray: 4.4 milyon izlenme (Galatasaray 3-2 Real Madrid)

4-Fenerbahçe: 1.9 milyon izlenme (Bizim Takımın Yenileri | İmza Töreni)

4 büyüklerin YouTube'da en çok izlenen videoları - İZLE