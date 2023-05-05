5 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
12:45 Adelaide United - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 4 Bilyoner TV
14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
15:00 Yomraspor - Yıldırımspor Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
17:00 Kapaz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:00 Haka - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Honka - Lahti Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Ilves - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 SJK - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:0 VPS - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:00 Isloch Minsk - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV
18:00 Kocaelispor - Nazilli Bld. Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart
18:15 KuPS - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV
18:30 Zilina - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV
19:00 Sibenik - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Hvidovre IF - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
19:00 Jagiellonia - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV
19:10 Amstetten - First Vienna Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:10 Austria II - Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:10 BW Linz - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:10 Horn - Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4 Bilyoner TV
19:30 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV
19:30 F.Amager - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
19:30 Fredericia - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV
19:30 Lausanne Ouchy - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV
20:00 Eskilstuna United - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV
20:30 Wolfsberger - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV
21:00 Roda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV
21:00 Anderlecht U23 - Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV
21:30 Mainz - Schalke 04 Almanya Bundesliga Idman TVTivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV
21:30 Liefering - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
21:30 Perugia - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV
22:00 Alaves - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV
22:15 Casa Pia - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV
23:30 B.Leverkusen - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1