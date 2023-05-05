5 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

12:45 Adelaide United - Wellington Phoenix Avustralya A Ligi Play-Off Çeyrek Final Bein Sports 4 Bilyoner TV

14:00 Shukura Kobuleti - Saburtalo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

15:00 Yomraspor - Yıldırımspor Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart

17:00 Kapaz - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Haka - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Honka - Lahti Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Ilves - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 SJK - Inter Turku Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:0 VPS - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Isloch Minsk - Slavia Mozyr Belarus Vysshaya Liga Bilyoner TV

18:00 Kocaelispor - Nazilli Bld. Bölgesel Gelişim U17 ligi Yarı Final Smart Spor HDSpor Smart

18:15 KuPS - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:30 Zilina - Podbrezova Slovakya Fortuna Ligi Bilyoner TV

19:00 Sibenik - Varazdin Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Hvidovre IF - Vejle Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

19:00 Jagiellonia - Slask Wroclaw Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:10 Amstetten - First Vienna Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:10 Austria II - Lafnitz Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:10 BW Linz - Floridsdorfer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:10 Horn - Rapid Wien 2 Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Arminia Bielefeld - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1 Tivibu Spor 4 Bilyoner TV

19:30 Hamburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4 Bilyoner TV

19:30 F.Amager - Hillerod Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Fredericia - Hobro Danimarka 1. Ligi Bilyoner TV

19:30 Lausanne Ouchy - Neuchatel Xamax İsviçre Challenge Ligi Bilyoner TV

20:00 Eskilstuna United - Utsiktens İsveç Superettan Bilyoner TV

20:30 Wolfsberger - Altach Avusturya Bundesliga Bilyoner TV

21:00 Roda - Eindhoven Hollanda Eerste Divisie Bilyoner TV

21:00 Anderlecht U23 - Beerschot Belçika 1. B Ligi Bilyoner TV

21:30 Mainz - Schalke 04 Almanya Bundesliga Idman TVTivibu Spor 2 Bein Sports Max 1 Bilyoner TV

21:30 Liefering - Grazer Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV

21:30 Perugia - Cagliari İtalya Serie B Bilyoner TV

22:00 Alaves - Granada İspanya La Liga 2 Bilyoner TV

22:15 Casa Pia - Portimonense Portekiz Liga NOS Bilyoner TV

23:30 B.Leverkusen - Köln Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Bilyoner TV Tivibu Spor 1