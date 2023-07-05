5 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

10:00 Belarus - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

11:00 Galatasaray Antrenman GS TV

12:30 İtalya - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

15:00 Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube

16:00 İsmail Kartal İmza Töreni FB TV

16:30 Portekiz - Almanya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

17:45 Azerbaycan - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

19:00 İspanya - Ukrayna FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport

19:00 İsrail - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv

19:00 Hull City - Galatasaray Hazırlık Maçı TV8

22:00 İspanya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv