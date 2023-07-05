5 TEMMUZ 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
10:00 Belarus - Türkiye FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
11:00 Galatasaray Antrenman GS TV
12:30 İtalya - Estonya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
15:00 Dinamo Kiev - Dinamo Bükreş Hazırlık Maçı Dinamo TV Youtube
16:00 İsmail Kartal İmza Töreni FB TV
16:30 Portekiz - Almanya FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
17:45 Azerbaycan - Moldova FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
19:00 İspanya - Ukrayna FIFA Plaj Futbolu Dünya Kupası CBC Sport
19:00 İsrail - İngiltere UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv
19:00 Hull City - Galatasaray Hazırlık Maçı TV8
22:00 İspanya - Ukrayna UEFA U21 Avrupa Şampiyonası TRT Spor UEFA.tv