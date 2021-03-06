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    Beşiktaş'ın toplam borcu

    Bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında, Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.03.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 06.03.2021 - 13:10
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    Beşiktaş'ın toplam borcu

    Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.

    ALACAK SADECE 298 MİLYON 820 BİN LİRA

    Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı.

    Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi.

    Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.

    Beşiktaş ın toplam borcu #1

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