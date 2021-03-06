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Beşiktaş'ın toplam borcu
Bugün yapılan Divan Kurulu toplantısında, Beşiktaş'ın toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı.
- Haber Merkezi
- 06.03.2021 - 13:02
- Güncelleme : 06.03.2021 - 13:10
Beşiktaş Kulübü'nün borcu açıklandı. Divan kurulu toplantısında yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekibin toplam borcu 3 milyar 570 milyon 822 bin TL.
ALACAK SADECE 298 MİLYON 820 BİN LİRA
Beşiktaşta gerçekleşen olağan divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün güncel borcu da açıklandı.
Denetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada kulübün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olarak açıklanırken, alacağın ise 298 milyon 820 bin TL olduğu belirtildi.
Siyah-beyazlıların toplam borç-alacak farkı ise 3 milyar 272 milyon 2 bin TL olarak ortaya çıktı.
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