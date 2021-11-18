580 yılın en uzun Ay Tutulması ve derbi aynı hafta! İşte dev maçın detayları...

580 yılın en uzun Ay Tutulması ve derbi aynı hafta! İşte dev maçın detayları...

Bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için hazırlıklar devam ederken, 580 yılın en uzun Ay Tutulması ise yarın gerçekleşecek. Bu iki özel günün aynı haftaya denk gelmesi, herkesi şaşırttı.

İki edebi dost olan Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki dev derbi, bu hafta Pazar günü oynanacak.

Bu dev derbi 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da başlayacak ve maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe kötü gidişata dur demek ve yeniden güven kazanmak için, Galatasaray'ı yenmek istiyor.

Kayıp istemeyen ve bu maça iyi hazırlanan Galatasaray ise derbi taktiklerini belirlemeye başladı.

Bu önemli maçın dışında da yarın 580 yılın en uzun Ay Tutulması gerçekleşecek ve tam 3 saat sürecek.

Ay'ın yüzde 97'sinin dünyanın gölgesinde kalacağı tutulma; 3 saat, 28 dakika ve 23 saniye boyunca devam edecek.

Akrep-Boğa aksındaki tutulmaların ilki olacak olan Ay Tutulması, Boğa burcunda gerçekleşecek.

Bu tutulma ve derbinin aynı haftaya denk gelmesi hem herkesi şaşırttı hem de kimin kazanacağına yönelik astrolojik yorumlar yapılmaya başlandı.

DEV DERBİYE DAİR DETAYLAR

İki takım arasındaki kıyasıya rekabette şu ana kadar 393 maç oynandı.

Şu ana kadar mücadelelerde Fenerbahçe 146, Galatasaray ise 124 galibiyet aldı.

123 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe oynanan 393 karşılaşmada 536 gol attı.

Galatasaray ise 489 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi.

İki takım arasındaki rekabette gol kralı, 27 golle Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel oldu.