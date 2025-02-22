6 gollü maçta Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği berabere kaldı

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1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan müsabaka 3-3'lük beraberlikle bitti.

6 GOL VAR KAZANAN YOK

Keçiörengücü, maçın 22. dakikasında Mame Biram Diouf'ın golüyle mücadele 1-0 öne geçti.

Geriye düşen Gençlerbirliği, oyunda kontrolü ele aldı. 29'da Daniel Popa ile durumu 1-1 yapan kırmızı-siyahlılar, 38. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun penaltıdan attığı gole 2- öne geçti. Daniel Popa'nın 45. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gittiler.

Maçı bırakmayan Keçiörengücü, 57'de Okwuchukwu Ezeh ile durumu 2-2 yaptı. 90. dakikada Mame Biram Diouf bir kez daha sahneye çıktı ve attığı golle maçı 3-3 bitirdi.

TAKIMLAR 1'ER PUANIN SAHİBİ OLDU

Bu beraberliğin ardından Keçiörengücü puanını 37 yaptı. Gençlerbirliği de 43 puana ulaştı.

Gelecek hafta 1. Lig'de Keçiörengücü, Pendikspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Manisa FK'yı ağırlayacak.