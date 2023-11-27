6 golün çıktığı maçta kazanan yok! Sivasspor ile Trabzonspor yenişemedi Süper Lig'in 13. haftasında gol düellosuna sahne olan maçta Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'la 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig'de milli aranın ardından oynanan 13. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış maçında Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan çıkmadı ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

İlk yarıda 4 gol çıktı

Soğuk havada oynanan karşılaşma golle başladı. Ev sahibi ekip 4. dakikada Saiz ve 20. dakikada Manaj'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Toparlanan bordo-mavili ekip 39'da Pepe ve 45'te Onuachu'nun golleriyle devre arasına 2-2'lik eşitlikle gitmeyi başardı.

Trabzonspor yeniden eşitliği sağladı

Sivasspor ikinci yarıda da öne geçen ekip oldu. 67. dakikada Manaj kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Trabzonspor ise bu gole 76. dakikada Trezeguet ile cevap verdi. Kalan dakikalarda iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı.

Sivasspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak

Bu sonuçla Trabzonspor 23, Sivasspor da 15 puana yükseldi.

Önümüzdeki hafta Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek. Sivasspor ise Fenerbahçe'ye misafir olacak.