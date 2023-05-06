6 MAYIS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?
6 Mayıs Cumartesi:
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
7 Mayıs Pazar:
13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek
8 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler