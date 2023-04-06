6 NİSAN 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

6 Nisan 2023 hangi maçlar var?

17:00 Radnicki Kragujevac - FK Radnicki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Slask Wroclaw - Piast Gliwice Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

19:00 Javor - Cukaricki Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00 Novi Pazar - Radnik Sırbistan Süper Ligi Bilyoner TV

20:30 Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final A Spor

21:30 Gornik Zabrze - Korona Kielce Polonya Ekstraklasa Bilyoner TV

21:45 Annecy - Toulouse Fransa Kupası Bein Sports 4 Bilyoner TV

22:45 İngiltere - Brezilya Kadınlar Futbol Finalissima S Sport Plus UEFA.tv

Süper Lig’de 28. haftanın programı

7 Nisan Cuma maç programı

20.30 Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)