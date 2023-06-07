7 Haziran 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Gwangju - Suwon City Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:00 Jeonbuk - Daegu Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:30 Gangwon - Daejeon Citizen Güney Kore K-League Bilyoner TV

13:30 Incheon - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV

16:00 Efeler 09 Spor - Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 3. Lig Play-Off İkinci Tur Efeler 09 Youtube

17:00 İskenderunspor - Bucaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final İskenderunspor A.Ş. Youtube

18:00 Haka - Ilves Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Honka - Mariehamn Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Inter Turku - KTP Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 KuPS - Oulu Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

18:00 Lahti - HJK Helsinki Finlandiya Veikkausliiga Bilyoner TV

20:00 Beşiktaş - Konyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Giresunspor - Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 4

20:00 İstanbulspor - Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 3

20:00 Ankaragücü - Adana Demirspor Spor Toto Süper Lig Bein Sports 2

20:00 24 Erzincanspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final TRT Kurdi

22:00 Fiorentina - West Ham UEFA Avrupa Konferans Ligi Final TV8CBC Sport Exxen

22:00 Levante - Albacete İspanya La Liga 2 S SportS Sport Plus Bilyoner TV

22:00 Brezilya - Türkiye Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor