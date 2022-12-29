- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş - Adana Demirspor - CANLI SKOR
Beşiktaş - Adana Demirspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
- 29.12.2022 - 19:53
- Güncelleme : 29.12.2022 - 20:01
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ..
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor.
Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Cenk
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba