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    Beşiktaş - Adana Demirspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
    • 29.12.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 29.12.2022 - 20:01
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor.

    Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlanıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu.

    İlk 11'ler

    Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, N'Koudou, Weghorst, Cenk

    Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba


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