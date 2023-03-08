8 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.
Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
12:00 Göztepe - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Youtube FBTV
12:00 Ankaragücü - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Youtube
13:00 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Cerezo Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Hiroshima - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Kashiwa Reysol - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Vissel Kobe - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Kyoto - Gamba Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Sagan Tosu - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Shonan Bellmar - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:00 Yokohama Marinos - Iwata Japonya Lig Kupası Bilyoner
13:30 Gagra - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
14:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
14:30 Manisa FK - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
14:30 Erzurumspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ beIN 1 MAX
14:30 Samtredia - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
16:00 Tabor Sezana - Rogaska Slovenya Kupası Bilyoner
17:00 Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
17:00 Rudar - Maribor Slovenya Kupası Bilyoner
18:00 Aluminij - Fuzinar Slovenya Kupası Bilyoner
18:30 Atromitos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner
19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner
20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports
20:00 Nafta - O. Ljubljana Slovenya Kupası Bilyoner
20:45 Wisla Plock - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner
22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner
22:45 Hibernian - Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner
22:45 Livingston - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner
23:00 Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN
23:00 Tottenham - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN TV8,5