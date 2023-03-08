8 MART 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

12:00 Göztepe - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Youtube FBTV

12:00 Ankaragücü - Kayserispor TFF Elit U19 Ligi Youtube

13:00 Avispa Fukuoka - Albirex Niigata Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Cerezo Osaka - Tokyo Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Hiroshima - Yokohama FC Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Kashiwa Reysol - Kashima Antlers Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Vissel Kobe - Nagoya Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Kyoto - Gamba Osaka Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Sagan Tosu - Sapporo Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Shimizu S-Pulse - Kawasaki Frontale Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Shonan Bellmar - Urawa Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:00 Yokohama Marinos - Iwata Japonya Lig Kupası Bilyoner

13:30 Gagra - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner

14:00 Samgurali - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner

14:30 Manisa FK - Bodrumspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports

14:30 Erzurumspor - Keçiörengücü Spor Toto 1. Lig TRT AVAZ beIN 1 MAX

14:30 Samtredia - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner

16:00 Tabor Sezana - Rogaska Slovenya Kupası Bilyoner

17:00 Saburtalo Tiflis - Shukura Kobuleti Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner

17:00 Rudar - Maribor Slovenya Kupası Bilyoner

18:00 Aluminij - Fuzinar Slovenya Kupası Bilyoner

18:30 Atromitos - AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

19:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Bilyoner

20:00 Gençlerbirliği - Denizlispor Spor Toto 1. Lig TRT Spor beIN 2 Sports

20:00 Nafta - O. Ljubljana Slovenya Kupası Bilyoner

20:45 Wisla Plock - Warta Polonya Ekstraklasa Bilyoner

22:45 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig Bilyoner

22:45 Hibernian - Rangers İskoçya Premier Lig Bilyoner

22:45 Livingston - Dundee United İskoçya Premier Lig Bilyoner

23:00 Bayern Münih - PSG UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN

23:00 Tottenham - Milan UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 EXXEN TV8,5