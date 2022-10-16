Beşiktaş - Trabzonspor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev kapışmada Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul'da kozlarını paylaşıyor.

Dolmabahçe'de oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Şansalan'ın yardımcılığını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve Süleyman Özay yapıyor. Nefes kesen mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez