9 golün atıldığı maçta Alanyaspor, Başakşehir'i yendi

Haber Merkezi

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor ile Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu.

9 kez ağların sarsıldığı maçta kazanan 5-4'lük skorla ev sahibi takım Alanyaspor oldu.

İLK 30 DAKİKADA 4 GOL ÇIKTI

Alanyaspor, 13. dakikada Sergio Cordova ile 1-0 öne geçti. Başakşehir, 20. dakikada Deniz Türüç'ün golüyle 1-1'i buldu.

Alanya'da goller devam etti ve ev sahibi Alanyaspor, 23. dakikada Yusuf Özdemir ile yeniden öne geçti. Başakşehir, bu kez 6 dakika sonra 29'da Krzysztof Piatek ile cevap verdi ve durum 2-2 oldu.

7 DAKİKALIK VAR İNCELEMESİ

Karşılaşmanın 34. dakikasında Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Başakşehir, elle oynama ve penaltı bekledi.

Hakem Emre Kargın, VAR incelemesinin ardından pozisyonu ekranda izledi.

Hakem Kargın, pozisyondan önce Kemen'in rakibinden sıyrılırken faul yaptığını işaret etti ve faul verdi.

Başakşehir, bu pozisyona sosyal medyadan tepki gösterdi.

İstanbul ekibinin açıklamasında, "Dakika 34.40'ta penaltı beklediğimiz pozisyon sonrasında 39.15'te VAR'a çağırılan karşılaşmanın hakemi, 41.07'de kararını aleyhimize faul olarak verdi." denildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ

Başakşehir, Miguel Crespo'nun 57. dakikasında maçta ilk kez öne geçti ve durum 3-2 oldu.

ALANYASPOR GERİ DÖNDÜ

Alanyaspor, son bölümde bulduğu gollerle Başakşehir karşısında öne geçti.

Akdeniz ekibinde Richard, 80. dakikada durumu 3-3'e getiren golü attı. Alanyaspor, 82. dakikada Antonio Augusto'nun attığı golle 4-3 öne geçti.

Ev sahibi Alanyaspor, Florent Hadergjonaj'ın 90+1'deki penaltıyı gole çevirmesiyle maçı 5-3'e getirdi.

Başakşehir'de uzatma dakikalarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-4 yaptı.

Maçta başka gol olmadı ve Alanyaspor, Başakşehir'i 5-4 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR'DE BA CEZALI

Başakşehir'de karşılaşmanın 56. dakikasında sarı kart gören Ousseynou Ba, cezalı duruma düştü. Ba, gelecek hafta Samsunspor maçında takımını yalnız bırakacak.

2 MAÇ SONRA GALİBİYET

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. Bir maç aradan sonra kaybeden Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.