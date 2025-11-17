A Milli Takım'da sakatlık ve değişiklik...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A Milli Takım, yarın (18 Kasım) İspanya'ya konuk olacak...

Bu kapsamda millilerde bazı değişiklikler yaşandı.

A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçında forma giyemeyecek.

KUTUCU ÇAĞRILDI, AYHAN VE ŞİMŞİR YOK

İki futbolcu, aday kadrodan çıkartıldı.

Diğer yandan Galatasaray'dan Ahmed Kutucu, A Milli Takım'a davet edildi.

Ahmed Kutucu, milli takım kafilesine dahil olacak.

KAPTAN KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan TFF, dün Hakan Çalhanoğlu'nun aday kadrodan çıkarıldığı duyurmuştu.

TFF'den yapılan açıklamada, "2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off aşamasına yükselen A Millî Takımımızda, deplasmanda İspanya ile oynanacak E Grubu'ndaki son maç öncesinde aday kadroda bazı değişiklikler yapıldı. Hakan Çalhanoğlu dün akşam Bulgaristan ile oynanan karşılaşmada sağ el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarılırken, Ümit Millî Takımımızdan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek ise A Millî Takım aday kadrosuna dahil edildi." ifadeleri kullanılmıştı.

KEREM VE ABDÜLKERİM'İN AĞRILARI BULUNUYOR

Son olarak ise A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı'nın hafif ağrıları bulunuyor.

İki futbolcunun durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.