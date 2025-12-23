Derbide penaltı kararı çıktı! Fenerbahçe golü buldu

- Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçında VAR incelemesi sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı.
- Pozisyonu izleyen hakem, Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi ve Beşiktaş buna itiraz etti.
- Marco Asensio, penaltıyı gole çevirerek Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında penaltı kararı çıktı.
Ev sahibi Fenerbahçe, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.
PENALTI NASIL GELİŞTİ?
Karşılaşmanın 40. dakikasında Mert Müldür, Tammy Abraham ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı.
Oyun devam ederken VAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, orta hakem Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemek için kenara çağırdı.
Pozisyonu izleyen Oğuzhan Çakır, Fenerbahçe lehine penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaş cephesi karara tepki gösterdi.
Topun başına geçen Marco Asensio, penaltıda kaleci Ersin Destanoğlu'nu geçmeyi başararak golü buldu.
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)