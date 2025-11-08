Abone ol: Google News

ABB FOMGET, Giresun Sanayispor'u yendi

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, konuk ettiği Giresun Sanayispor'u 1-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 16:39
  • Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
  • 63. dakikada Olhan'ın attığı golle ABB FOMGET galibiyeti kazandı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Giresun Sanayispor karşı karşıya geldi.

Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

KAZANAN ABB FOMGET

Maçın 63. dakikasında Olhan'nın golüyle öne geçen ABB FOMGET, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

