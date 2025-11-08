ABB FOMGET, Giresun Sanayispor'u yendi

- Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.
- Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
- 63. dakikada Olhan'ın attığı golle ABB FOMGET galibiyeti kazandı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Giresun Sanayispor karşı karşıya geldi.
Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
KAZANAN ABB FOMGET
Maçın 63. dakikasında Olhan'nın golüyle öne geçen ABB FOMGET, sahadan 1-0 galip ayrıldı.