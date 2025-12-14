Abone ol: Google News

ABB FOMGET ile Fenerbahçe berabere kaldı

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 14.12.2025 16:49
ABB FOMGET ile Fenerbahçe berabere kaldı
  • Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ABB FOMGET ile Fenerbahçe karşılaştı.
  • Fenerbahçe, Marta Cox'un golüyle 1-0 öne geçti.
  • ABB FOMGET, Milica Mijatovic'in penaltı golüyle skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti.

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

Konuk takım Fenerbahçe, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marta Cox'un 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

ABB FOMGET, BİR PUANI SON DAKİKADA ALDI

ABB FOMGET, 90. dakikada Milica Mijatovic'in penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

