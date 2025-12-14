ABB FOMGET ile Fenerbahçe berabere kaldı

- Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında ABB FOMGET ile Fenerbahçe karşılaştı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Konuk takım Fenerbahçe, Osmanlı Stadı'nda oynanan karşılaşmada Marta Cox'un 58. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
ABB FOMGET, BİR PUANI SON DAKİKADA ALDI
ABB FOMGET, 90. dakikada Milica Mijatovic'in penaltıdan attığı golle skora denge getirdi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.