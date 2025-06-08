Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

ABD Futbol Ligi MLS'te ilginç anlar yaşandı...

MLS'in 17. haftasında Chicago Fire, deplasmanda DC United'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ancak maçın önüne geçen an, 50. dakikada yaşandı.

SAHAYA ATLADI: OYUN DURDU

Mücadeleyi tribünden izleyen küçük bir çocuk, bir anda sahaya girerek oyunu durdurdu.

Güvenlik görevlilerinin hızla müdahale ettiği olay sırasında tribünlerde gülümseten anlar yaşandı.

"EN SEVİMLİ OYUN KESİNTİSİ"

Sosyal medyada da büyük ilgi gören bu anlar, "en sevimli oyun kesintisi" yorumlarını beraberinde getirdi.

Maç sonunda ise hem sahadaki farklı galibiyet hem de minik taraftarın sürprizi gündeme damga vurdu.