Fenerbahçe - Gaziantep FK maçındaki penaltı kararları Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Daha sonra VAR devreye girdi ve hakem Abdulkadir Bitigen verdiği kararı değiştirerek penaltıyı iptal etti. Mücadelenin ikinci yarısında ise Max Gradel'in ceza sahası içinde elle oynaması sonrasında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu maçın ilk yarısının son dakikalarında yaşanan penaltı pozisyonu ise büyük bir yankı uyandırdı. Hakem kararını değiştirdi Maçın 45. dakikasında sarı-lacivertli takımda Tadic'in pasıyla son çizgiye inen Ferdi, topu içeri çevirdi. Kale önünde Djilobodji kademeye girdi. Pozisyon sonrası hakem Abdülkadir Bitigen tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Kısa süre sonra VAR'da bulunan Serkan Tokat, orta hakemi monitöre çağırdı. Pozisyonu VAR'da inceleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti. "VAR'ın çağırmasını doğru bulmuyorum" Rıdvan Dilmen yaşanan pozisyonla ilgili şu görüşü paylaştı: Penaltıyı da yardımcı hakem verdi, Abdülkadir hocanın mimiklerinden onu anladım. Benim penaltı kavramlarımda bunlar yok. O zaman elleri arkada giden oyuncuların suçu ne? Oyuncunun eli yere değdiyse veya yere değmeden havada yakalandıysa oyuncu VAR'ın çağırmasını doğru bulmuyorum. Penaltı verilmese VAR'ın çağırma ihtimalini görüyordum. Fenerbahçe ikinci yarıda penaltı kazandı Öte yandan maçın ikinci yarısında Fenerbahçe lehine bir penaltı kararı daha verildi. Karşılaşmanın 53. dakikasında sarı-lacivertliler, Max Gradel'in ceza sahasında topa elle dokunmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen yeni transfer Dusan Tadic ise Batuhan Şen'i geçemeyerek atışı kaçırdı. (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)