Abdülkadir Ömür'e İspanya'dan talip çıktı Trabzonspor'un altyapısından çıkan ve bordo mavili ekipte iyi performans gösteren Abdülkadir Ömür'e, İspanya'dan Getafe talip oldu.

Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, bordo mavili ekipte top koşturan Abdülkadir Ömür'ü transfer listesine ekledi. İspanyol ekibin önümüzdeki günlerde Trabzonspor'a resmi teklif iletmesi bekleniyor.

Abdülkadir için hatırı sayılır bir bonservis beklentisi olan Trabzonspor'un gelen teklifin miktarına göre bu transfere izin verebileceği gelen haberler arasında.

Trabzonspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve milli takıma kazandırdığı futbolculardan biri olan Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo mavili ekip ile toplamda 41 maça çıktı. Ömür, bu maçlarda 3 gol atıp, 4 asist yaptı.

25 gol 30 asist

Kariyerinde toplamda 194 maça çıkan Abdülkadir Ömür, 25 kez gol ve 30 kez asist sevinci yaşadı.

Türkiye A Milli Takım formasını 10 maçta giyen Abdülkadir Ömür, gol veya asist katkısı sağlayamadı.

10 numara ve sağ kanatta oynayabilen genç futbolcu, kariyerinde birçok sakatlık yaşadı. Ömür, 2019/2020 sezonunda Menisküs yırtığı sakatlığı nedeniyle 167 gün sahalardan uzak kaldı. Abdülkadir Ömür, geçtiğimiz sezon ligde 5 kez sakatlık yaşadı ve 9 maç kaçırdı.