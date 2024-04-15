Abdülkerim Bardakcı attı! Galatasaray'ın golü iptal oldu Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında Abdülkerim Bardakcı ile 25. dakikada bulduğu gol faul nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasının kapanış müsabakasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Oba Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk devresinde ise çok konuşulan bir an yaşandı.

Galatasaray, bu kritik maçın 25. dakikasında golü buldu.

Abdülkerim golü buldu, faul kararı çıktı

Bu dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta top arka direğe geldi. Arka direkten çevrilen topta Abdülkerim Bardakcı, rakibinin üzerinden kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.

Hakem Cihan Aydın, bu pozisyonda faul olduğunu işaret etti ve golü iptal etti. Bir süre VAR ile de görüşen hakem Aydın, iptal kararında kaldı.

Galatasaraylı oyuncular ve Abdülkerim Bardakcı, iptal kararına tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarı, Dzeko'nun golüyle karşılaştırdı

Öte yandan bu pozisyonun gol değeri kazanmasının ardından Galatasaray taraftarı, sosyal medyadan adeta isyan etti.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, Abdülkerim'in iptal edilen golünü Edin Dzeko'nun ağları sarstığı pozisyona benzetti.

11 Şubat tarihinde oynanan ligin 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı. Bu maçın 59. dakikasında ise Edin Dzeko, kafa vuruşuyla ağları havalandırmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)