Abdülkerim Bardakcı, dünyada da gündem oldu Başarılı performansıyla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı, dünyaca ünlü spor sayfası Out Of Context Football'un da gündemine oturdu.

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Galatasaray ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakçı, dünyada da gündem oldu.

Dünyaca ünlü spor sayfası Out Of Context Football, milli futbolcumuz için iğneleyici bir paylaşım yaptı.

Glassseller olsaydı...

Türk olduğu için değerinin düşük olduğuna vurgu yapılan görselde, Abdülkerim'in Brezilyalı veya İngiliz olması durumunda fiyatının artacağına dikkat çekildi.

Bu paylaşım özellikle Türk futbolseverlerin ilgisini çekerken, "Biz yıllardır futbolcularımızın değeri düşük gösteriliyor, Brezilyalı veya İngiliz olsa daha pahalı olurdu derdik. Şimdi yabancılar da anladı." şeklinde paylaşımlar yapıldı.

İtalya'dan 3 takım istiyor

Ayrıca, tecrübeli oyuncu; Hırvatistan, Manchester United, Bayern Münih ve Almanya'ya karşı harika bir oyun sergiledi.

Sıfıra yakın hatayla olan milli futbolcuyu daha önceden de takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi.

Dev gelir bekleniyor

Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen sarı-kırmızılı yönetim astronomik rakamları kasasına koymaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025'te bitiyor.

Sarı-kırmızılıların Abdülkerim Bardakcı'ya yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia ediliyor.

Bu sezon 22 maçta 2 gol atan milli oyuncu, Konya'dan 2.8 milyon euroya gelmişti.