Galatasaraylılar hakem kararlarına çıldırdı

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasında Abdülkerim Bardakcı'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Öte yandan sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun pozisyonunda da penaltı bekledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırladı.

Karşılaşmanın bu dakikasında Günay Güvenç'in gönderdiği uzun topta Abdülkerim Bardakcı ve Figueiredo birlikte hava topuna çıktı.

Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, bu pozisyonda Abdülkerim'in rakibine faul yaptığını işaret etti.

Uğurlu, 31. dakikada ilk sarı kartını gören Abdülkerim'e bu pozisyonda da sarı kart gösterdi ve 27 yaşındaki futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

Abdülkerim, Süper Lig'de ilk kırmızısını gördü

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de ilk kez kırmızı kart gördü. Öte yandan Galatasaray'da Abdülkerim'in kırmızı kart pozisyonunda itirazda bulunan Lucas Torreira da sarı kart gördü.

Kerem penaltı bekledi

Öte yandan karşılaşmanın 45+3. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK ceza sahasında yerde kaldı ve Galatasaray penaltı bekledi.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı beklediği pozisyon sonrasında oyunu devam ettirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Galatasaray tribünleri, penaltı düdüğü çalmaması nedeniyle Yaşar Kemal Uğurlu'ya uzun süre tepki gösterdi.

Sacha Boey yerde kaldı hakem devam dedi

Maçın 49.dakikasında Sacha Boey, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Yaşar Kemal Uğurlu oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun tepki gösterdi.



