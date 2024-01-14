Abdullah Avcı: Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1'lik eşitlikle tamamlanan Antalyaspor maçının ardından "Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum. Bugün bir puanla ayrıldık. İyi dinleneceğiz, perşembe günü kupa maçına hazırlanacağız" dedi.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor'un golünü 2. dakikada Taxiarchis Fountas atarken, Antalyaspor'un golü ise 68. dakikada Sagiv Jehezkel'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor 29, Trabzonspor ise 37 puana yükseldi.

Bordo-mavili ekip, sezonun ilk yarısında oynana maçı 1-0'lık skorla galip tamamlamıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eşitlikle sona eren maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik"

Avcı, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki şehitlerden dolayı Türk milletine başsağlığı diledi.

Deneyimli teknik adam, futbolun iyileştirici gücü olduğunu ve ülkede bu spor branşının her zor zamanlarda bile oynandığını anlattı.

72 saatte üçüncü maçlarını oynadıklarını ifade eden Avcı, Afrika Uluslar Kupası'nda olan ve sakatlığı bulunan oyuncularından dolayı kadroda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Sakat oyunculara Bakasetas'ın da eklendiğini aktaran Avcı, bu eksiklikleri bahane olarak görmediğini belirterek, şu şekilde konuştu:

Ligin iyi takımı Antalyaspor ile oynadık. Zor bir maç olacaktı. Maçın başında golü bulduk. Baskı yapmak istedik, rakip sahaya geçtiğimiz zaman topu çabuk kaybetmemek gerekiyordu. Bunu yapamadık, çok kayıplar yaptık. Bugünkü mücadeleyi rakip kazanabilirdi, biz de kazanabilirdik. Oyun kalitesini bazen ben de beğenmiyorum. Bugün bir puanla ayrıldık. İyi dinleneceğiz, perşembe günü kupa maçına hazırlanacağız.

Trabzonspor'da hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak

Avcı, Avrupa kupalarına katılma ve Türkiye Kupası'nı kazanma arzusunda olduklarını vurguladı.

Transfer politikalarında bir değişiklik olmadığını anlatan Avcı, yabancı kotasının dolu olduğunu, transfer çalışmalarına kulübün menfaatleri doğrultusunda devam edeceklerini sözlerine ekledi.