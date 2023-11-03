Abdullah Avcı: Fenerbahçe yenilmeyecek takım değil Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin galibiyet serisini bozacaklarından emin. Avcı, futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Fenerbahçe yenilmez değil" dedi.

ensonhaber.com

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi taktiğini belirledi.

Bordo-mavililerin teknik patronu, Fenerbahçe'nin bu sezon en çok zorlandığı maçlardan biri olan Antalyaspor mücadelesini defalarca izledi. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'un yaptığı gibi rakibine ön alanda baskı uygulayacak ve hataya zorlayacak.

Trabzonspor'un özellikle hücumcularının bu maçta daha hareketli olmasını isteyen Abdullah Avcı'nın, Edin Visca ve Abdülkadir Ömür ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Ayrıca santrafor bölgesinde forma giyecek olan Paul Onuachu'dan daha çok mücadele etmesini isteyen Avcı'nın Becao ve Djiku'nun yokluğundan yararlanmak istiyor.

"Fenerbahçe yenilmez değil"

Abdullah hocanın derbi maçla ilgili olarak oyuncularına, "Biz Trabzonspor'uz. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Fenerbahçe yenilmeyecek bir takım değil. Sadece her zamankinden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz yetenekli oyunculardan kurulu bir takımız. Orada 3 puanı kazanacağımıza inanıyorum." dediği öğrenildi.