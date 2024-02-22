Abdullah Avcı: Gelecek sezon için çalışıyoruz Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gelecek sezonun planlaması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve hızlı mesafe kat etmek istediklerini ifade etti.

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İHA

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da müsabakanın hazırlıkları devam ediyor.

Bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarını ziyaret eden bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Başkan Ertuğrul Doğan ile pazartesi günü İstanbul’da buluştuklarını ve gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını ifade etti.

"Hızlı mesafe kat etmek istiyoruz"

Yoğun şekilde gelecek seneyle alakalı çalışmalarda bulunduklarını dile getiren Avcı, şunları dedi:

Hızlı mesafe kat etmek istiyoruz. Şu an itibarıyla her şey sağlıklı gidiyor. Umarım böyle devam eder. İçerideki oyunculardan maksimum verim almak hedefimiz. Afrika Kupası'ndan gelen oyuncularımız var ve kendileri 1 aydır yoktular. Fiziksel durumları önemli. Onların durumunu da en iyi şekilde planlamaya çalışıyoruz.

"Orsic’i daha çok koruyarak gidiyoruz"

Tedavi süreci devam eden Orsic’in son durumu hakkında da konuşan Avcı, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Orsic antrenmanların bazı bölümlerinde yer alıyor. Bir aksilik çıkmazsa ki biliyorsunuz sakatlıktan çıkanlar sakatlandığı yeri değil, diğer tarafı daha çok korurlar. Biz de bu süreçte Orsic’i daha çok koruyarak gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa, mart' ayının 15'inden sonraki süreçte faydalanacağız. Sezon başında takımın en net transferlerinden biriydi. 7 ay süreyle faydalanamadık. O da gelince rekabet daha iyi olacak.

"Onunla çalışmaktan son derece mutluyuz"

Abdullah Avcı, yeni transfer Meunier'in takıma çok çabuk adapte olduğundan bahsederek, şu şekilde konuştu:

Meunier'in kalitesini konuşmaya gerek yok. Hedefi yeniden Belçika Milli Takımı'nda olmak. Çok iyi çalışıyor. Çabuk adapte oldu, umarım böyle devam eder. Transfer olmadan önce oyun felsefemizi konuştuk, hedeflerimizi konuştuk. Onun da hedefleri var. Hem burada hedeflere koşmak hem de Avrupa şampiyonasında milli takımda tekrar olma hedefi var. Her şeyiyle örnek oyuncu, iyi bir profesyonel. Onunla çalışmaktan son derece mutluyuz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)