Abdullah Avcı: Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık skorla kazanılan Hatayspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Avcı, son haftalardaki en domine oyunu sergilediklerini söyledi.

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Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti. Akyazı Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 2-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 49. dakikada Trezeguet ve 77. dakikada Enis Bardhi attı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanılan maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık"

Oynanan oyunun iyiliğine değinen Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Son haftalardaki en domine, doğru oyunumuzu oynadık. Belki 4 maç üst üste kaybettik ama bence 3'ünü kaybetmeyebilirdik. Afrika Kupası, sakatlıklar, transferler derken çok eksiğimiz oldu ama hiç şikayetimiz olmadı. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Beşiktaş maçında iyi bir oyunumuz vardı. Bu çocuklar oyunun her alanında iyiydi. Bunun devamlılığını sağlamalıyız. Hatayspor'u tebrik ediyorum. Volkan hocanın buradaki rolü çok önemli, harika işler yapıyorlar. Erce çok iyi bir performans sergiledi.

"Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik"

Transfer dönemine dair konuşan Avcı, şu sözleri sarf etti:

Thomas Meunier'in doğru transfer olup olmamasının konuşulmaması gerekiyor. Bardhi adına çok sevindim. Talipleri olmasına rağmen burada kalıp takıma yardım etmek istedi. Ben Trabzonspor'un yabancısı değilim, nasıl bir oyun istediklerini biliyorum. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Önümüzdeki senelerin hazırlığını yapıyoruz. Transfer sürecinde alternatif oyunculara büyük paralar vermek istemedik. Bu süreci böyle geçeceğiz. Pepe ve Onuachu nasıl gelecek o önemli. Yaklaşık 1 aydır maç oynamıyorlar.

"Taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş maçıyla gelen iyi oyun oynadıklarını olduğunu belirterek, ifadeleri kullandı:

Biz taraftarlarımızı üzmüş olabiliriz. Taraftarların ne hissettiğini bilen bir insanım. Sağ duyulu insanların destek verdiklerini biliyoruz. Geçiş döneminde inişler-çıkışlar olabilir. Ulaşılabilir hedefi 3'lük olarak dedik. Çok kadro zafiyetleri yaşamamıza rağmen hep oyunun içinde kalmaya özen gösterdik. Transfer dönemini Trabzonspor çok hassas düşünerek Trabzonspor'a zarar vermeden planlamaya çalıştık. Ara transferler zordur. Milyon Euroların döküldüğü bir dönemde Trabzonspor'a zarar vermemek için çalıştık. Meunier, tek oyuncu transferi yaptık. Katkı sağlıyor. Gerçek değerleri olmayan paraları harcamamak için mayıs ayında transferlerimizi yapacağız. Son haftalardaki en domino oyunu oynadık. Her şeyi oyunun içinde denedik ve bunun karşılığını aldık.

"Bardhi takımda kaldı"

Maç içerisinde yapılan protestoların oyuncuya ve oyuna katkı sağlamadığını belirten Avcı, şunları dedi:

Oyunun içinde yapılan protestoları oyuncuya ve oyuna katkı sağlayamayacaktır. Bardhi Avrupa'dan transfer teklifi almasına rağmen takımı yalnız bırakmamak için gitmedi ve kaldı.

"Düzgün zeminde oyunun kalitesi artıyor"

Afrika Kupası'nda final oynayan oyuncularıyla ilgili olarak ise Avcı, şunları dedi:

Oyuncularımız 1 aydır Afrika Kupasında. Performans departmanı oyuncuların verilerini istedi. Onlar geldikten sonra bir karar vereceğiz. Ankara'da oynanan maçta zeminlerle ilgili açıklama yapmıştım. Ben Türk futbolunun her platformunda çalıştım. Düzgün zeminde oyunun kalitesi artıyor. Sporcu sağlığı için bunu istiyoruz. TFF bunu dikkate aldı. Bu oyunun iyileştirme gücü var. Bütün paydaşlar olarak katkı sağlanması gerekiyor.

"Umut Bozok, inişler-çıkışlar yaşadı"

Daha önce kadro dışı bırakılan ve affedilen Umut Bozok ile ilgili olarak ise Avcı, şu sözleri sarf etti:

Umut Bozok, inişler-çıkışlar yaşadı. İnsanlar ayrılmak isteyebilirler, transferi gerçekleşmedi. Onunla toplantı yaptık. İyileştiğini ve buranın içinde olmak istedi. Kulübün oyuncusu, sancılı süreçte ondan faydalanmamız gerekiyor. Taraftarlarımız ona destek olacaktır.

"Trabzonspor'a destek vermeliyiz bana değil"

Avcı, sözlerini şöyle tamamladı: