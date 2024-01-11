Abdullah Avcı: Trabzonspor imkansızı mümkün kulan bir yolculuktur Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Trabzonspor, Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında konuk ettiği Samsunspor'u 2-1 yendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu yaptığı açıklamada, "Samsunspor yeni hocası ile 9 maçta 5 galibiyet almış bir takım. Direkt oyunu çok fazla oynuyorlar. Savunmadan hücuma geçişte de alan savunması yaptıkları için geçişi iyi yapıyorlar. Taçı korner gibi kullanıyorlar, top bizdeyken de çok iyi baskı yapıyorlar. Biz de buna karşı neler yapabileceğimize çalıştık" dedi.

"Nasıl kazanırız ona bakıyoruz"

60 yaşındaki teknik adam, "Oyuncu profiline göre gerçekçi oyunlar vardır. Gerçekçi oyunla 2.20 puan ortalaması aldık ve 3.'lük için yarışıyoruz. 2 haftadır aynı takımla çıkıyorum. Rotasyon yapamıyorum. İki haftadır aynı kadroyla çıkıyorum. İki sakatım var, Afrika Kupası'na gidenler var. Bu bir şikayet değil, bu bir gerçek. Bununla nasıl kazanırız ona bakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Son bölümde oyunu koparabilirdik"

Sıralamayla ilgili konuşan Abdullah Avcı, "Gerçek tabelanın ne yazdığıdır. Önemli olan nasıl yarışın içinde kaldığımızdır. Bugün oyunun ilk yarısında üstün oynadık, ikinci yarı rakip üzerimize geldi. Çok fazla pozisyon veren bir rakip değildik. Son bölümde oyunu koparabilirdik. Kazanmak güzel. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ediyorum. Onlar bizim için önemli. Trabzonspor bana ve ekibe çok şey kattı" açıklamasını yaptı.

"Trabzonspor imkansızı mümkün kılan bir yolculuktur"

Deneyimli çalıştırıcı, "Trabzonspor bana çok şey kattı. Bugün Avrupa'da çok örnekleri var. Tarih dimdik ayakta bir Trabzonspor görüyor. Bunu hatırlatmak gerekiyor. Bize de buraya gelen rakiplere de hatırlatmak gerekiyor. Trabzonspor bir yolculuktur. İnançtan demir alıp imkansızı mümkün kılan bir yolculuktur" ifadelerini kullandı.

"Kendi insanımıza yatırım yapıp rekabeti artırmalıyız"

Yabancı kuralı ile ilgili ise Abdullah Avcı, "Bunun birçok şeyini yaşadım. Milli takım döneminde de kural değişti, haberim yoktu. Bugün de değişiyor sürekli. Yerli ve yabancı rekabetini oluşturacak bir durumu ne zaman yakalasak serbest duruma geçiyor. Biz kendi insanımıza yatırım yapıp rekabeti artırmalıyız. Umarım Türk futbolu adına hayırlısı olur" diye konuştu.