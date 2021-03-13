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- Abdullah Avcı'dan futbolculara şut emri
Abdullah Avcı'dan futbolculara şut emri
Trabzonspor'da Erzurumspor maçı öncesinde hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söylendi.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 14:12
Ligde son 3 maçta 6 puan kaybeden Trabzonspor'da Erzurum maçı öncesi galibiyet yemini edildi.
"KALEYİ GÖRÜNCE ŞUT ÇEKİN"
Bordo-mavililer kazanıp yeniden çıkışa geçmek isterken Abdullah Avcı, özellikle hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söyledi.
Antrenmanlarda da bu yönde çalışmalar yapıldığı belirlendi.