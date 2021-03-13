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Abdullah Avcı'dan futbolculara şut emri

Abdullah Avcı'dan futbolculara şut emri

Trabzonspor'da Erzurumspor maçı öncesinde hücum yönleri güçlü olan Nwakaeme, Ekuban, Djaniny ve Bakasetas gibi oyunculara kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini söylendi.