Abdullah Avcı'dan futbolcularına: Galatasaray'ı unutun Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularından Galatasaray maçını unutmalarını istedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, moralleri tekrar yerine getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Sarı-kırmızılılarla oynanan karşılaşmada tel tel dökülen bordo-mavili futbolcularla bir toplantı yapan Avcı, Rizespor maçına odaklanmalarını istedi.

"Avrupa hedefine ulaşalım"

Avcı, Avrupa hedefine ulaşmak için kalan maçların ne kadar kritik olduğuna dikkat çekerek oyuncularından daha fazla özveri ve mücadele istedi.

Trabzonspor, bu sezon 21 maçta topladığı 37 puanla ligin 3. sırasında yer alıyor.