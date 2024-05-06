Abdullah Avcı'dan futbolcularına sert uyarı: Telafi edin

ensonhaber.com

Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında 10 kişi kalmasına rağmen Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden Trabzonspor, çarşamba günü İstanbul'da da kazanıp, adını finale yazdırmak istiyor.

Beraberlik de bordo-mavililere yetiyor. Abdullah Avcı'nın, oyuncularıyla görüşme gerçekleştirerek uyarılar yaptığı öğrenildi.

"Bu oyun ciddiyetsizliği affetmez"

Soyunma odasında sert bir konuşma yapan Avcı'nın şöyle konuştuğu belirtildi:

Kaybetmek bu işte var. Ama mücadele etmemek olmaz. Hepimiz gereken dersi çıkartacağız, neyi yanlış yaptık düşüneceğiz ve düzelteceğiz. Şimdi sırada kupa maçı var. Çok önemli. Çarşamba günü daha konsantre bir takım ve daha güçlü oyun görmek istiyorum. Kupada bunu telafi edin. Trabzonspor'a yakışan mücadeleyi gösterin. Bu oyun ciddiyetsizliği affetmez.