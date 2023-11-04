Abdullah Avcı'dan büyük başarı! Fenerbahçe'yi son 4 maçta 3 kez 'mat' etti Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-2 kazanılan Fenerbahçe maçının ardından hakem eleştirisinde bulundu. Avcı, "İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz goldeki forma çekişle arasındaki fark ne? Ben anlayamadım, açıklarlar sanırım" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11’inci haftasında Trabzonspor’a sahasında 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor’a galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Paul Onuachu, 46’ncı dakikada Berat Özdemir ve 47’nci dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Ligde 10’da 10 olmak üzere resmi maçlarda 19’da 19’luk galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe’nin gollerini ise 61’inci dakikada, 90’ıncı dakikalarda penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'ye karşı son 4 maçta 3. galibiyetini alan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi"

Maçı ve hakem kararlarını değerlendiren Abdullah Avcı, şunları dedi:

Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi. İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz goldeki forma çekişle arasındaki fark ne? Ben anlayamadım, açıklarlar sanırım.

"Dünyadaki tüm Trabzonsporlulara armağan olsun"

Penaltı kararlarına gönderme yapan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Dünyadaki tüm Trabzonsporlulara armağan olsun. Çok çalışmamız lazım, henüz iyi durumda değiliz. Trabzonspor hep kazanmak için oynar. Planlı bir şekilde baskılı oyun oynadık. Fenerbahçe'yi geri koşturursan, o baskı kırılır. Bunu biliyorduk. Akan oyunda gol yemiyoruz. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

"Final vuruşlarını yapabilseydik oyunu daha önce koparabilirdik" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı şöyle dedi:

“Başından itibaren Fenerbahçe’ye karşı nasıl oynarız nasıl kazanırız planı üzerinde çalışarak geldik. Fenerbahçe’nin kendi sahasında özellikle 20-25 dakika gösterdiği baskıdan nasıl çıkarız bunu düşündük. İlk golde oyunu dalgalandırdık. Sonra Edin’in tersten ortasında gol geldi. İkinci gol geldi. Burada faul varsa bizim yediğimiz penaltıda aynı yerde aynı kalede Onuachu’nun çekilen formasını soruyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Nasıl kazanılması gerekiyorsa oynadık. Trabzonspor’un nasıl oyuna ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Özel bir maç kazandık. Gelişimimizi hızlandıracak maç kazandık. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor. Trabzonsporluların nasıl oyun felsefesi içinde olması gerektiğini biliyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Buna çok inanıyorduk. Finalleri yapabilseydik oyunu daha önceden koparabilirdik. Kazandık mutluyuz. Çalışmaya devam edeceğiz”

“Samet Akaydin milli takım stoperidir”

Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin’a Fenerbahçe taraftarı tarafından gösterilen tepki ile ilgili de konuşan Avcı, “Rakip takım oyuncusu da olsa son 2 maçta milli takımın oynayan stoperidir. Asist yapmış oyuncudur. Oyuncularımıza bu anlamda sahip çıkarsak doğru olur. Üzüldüm. İniş çıkış olabilir, o da daha iyisini yapmaya çalışacaktır” ifadelerini kullandı.

“Galibiyeti Trabzonspor taraftarına ve Ertuğrul Doğan’a hediye ediyorum”

Galibiyeti Trabzonspor taraftarına ve başkan Ertuğrul Doğan’a hediye ettiğini ifade eden Avcı şunları söyledi:

“Baskımızın şiddetli devam etmesini istedik. 26 sene sonra burada kazanmak önemli. Bekleyerek değil baskılı oyunla kazandık. Yeri geldi topa sahip olduk. Daha iyi olmamız gerekiyor. 26 sene sonra olması güzel. Dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. Onlarla çok iyi bir mutluluk yaşadık. Galibiyeti onlara ve başkan Ertuğrul Doğan’a hediye ediyorum”

“Oyun organizasyonlarımız ile ayakta kalacağız”

Kalitelerini adım adım yükselteceklerinin altını çizen Avcı, “Kazanmak çok önemli. Gelişimimizi daha hızlı tamamlamamız gerekiyor. Yarıştığımız mücadele ettiğimiz takımların kadro kaliteleri çok yüksek. Oyun organizasyonlarımız ile ayakta kalacağız. Kalitemizi adım adım arttıracağız. Sakatların dönmesi ile daha iyi olacağız. Daha iyisini nasıl yaparız onlara bakıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Pepe tercihi doğru”

Pepe’nin ilk 11’de başlaması ile ilgili gelen soruya, “Sağlık, performans ve bilimden faydalanarak hareket ediyoruz. 2 hafta önce 15 dakika oynadı. Sonra 35 dakikalara çıkardık. 45-60 arası olası oynama durumu vardı. Bunu önce mi sonra mı kullanacağımızı görüştük. Bakasetas, Pepe ve Trezeguet ile birebir görüştük. Bu süreleri planladık. Tercih bugün itibariyle doğru” cevabını verdi.

“Oyun olarak oyuncu olarak eksiklerimiz var”

Şampiyonluk hedefi ile ilgili gelen soruya Avcı, “Galibiyetin keyfini çıkarıp yarından itibaren Konyaspor maçını kazanmak en büyük hedef. Milli takım arasına girip tekrar çalışarak devam edeceğiz. Kazandıkça yol haritası nereye gidecek göreceğiz. Oyun olarak oyuncu olarak eksiklerimiz var. Bunu en iyi hale getirmeye çalışacağım. Bu bizi nereye taşıyacak göreceğiz” yanıtını verdi.

“Berat umarım daha iyisini yapar”

Berat Özdemir’in mücadeledeki performansını değerlendiren Avcı, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: “3 sene önce şampiyonluk kadrosunu kurarken Berat’ı almıştık. Gelişme açık bir oyuncu. Potansiyeli var. İniş çıkışlar olabilir. Çok güzel duygular yaşadık Berat ben gelmeden döndü. Benle çalıştı oyunu kontrol edebiliyor. Başlarken Mendy’yi öne çıkardık. Mendy de özel işler yaptı. Berat iyi oyuncu gelişme açık umarım daha iyisini yapar.”