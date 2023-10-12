Abdullah Avcı'dan ilk açıklama: Bıraktığımdan daha iyisini yapacağım

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Trabzonspor'un yeniden anlaşmaya vardığı teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzon şehrine iniş yaptı.
Havalimanında açıklamalarda bulunan Avcı, "Yeni gelmedim, geri geldim. 7 aylık bir süreç. Uçağa bindiğimden beri çok güzel duygular. Trabzonspor ne çağırıyorsa, burada bulunmak en temel düşüncemiz. Ertuğrul Doğan'a ve yönetim kuruluna nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Bıraktığımız yerden daha iyisini yapabilmek için devam edeceğiz." dedi.
"En iyisini yapmaya çalışacağız"
Burada çok güzel şeyler başaracağız. Kasım 10'da 3 sene olacak aslında. Hep güzel duygular yaşadık. Taraftarımızın katkısıyla beraber en iyisini yapmaya çalışacağız.
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