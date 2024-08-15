Abdullah Avcı'dan telefon sitemi: Sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi play-off turunda Wisla Krakow - St. Gallen eşleşmesinin galibiyle oynayacağı müsabakalarla devam edecek.
Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"
Abdullah Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı. Uğurcan bizi ayakta tuttu. İkinci yarı itibariyle maçı dengede götürüp, sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası değişiklikler yaptık ve 4-4-2 dizilişine döndük. Bu oyun baskıyı, şiddeti doğru yapma oyunu. Süre geçtikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bireysel maç kazandırmıyor. Yine oyunun büyük bölümünde bizi ayakta tutan Uğurcan Çakır oldu.
"POZİSYONLARIMIZ 1-0'DAN SONRA GELDİ"
Sözlerine devam eden Avcı şunları kaydetti:
1-0'dan sonra 2 pozisyonumuz var. Oyunun tamamında pozisyonlarımız 1-0'dan sonra geldi. Bunları değerlendirsen belki maça gireceksin ama tekrar oyundan kopmalar başlıyor. Burada dahi oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel istatistik yapmak bir şey ifade etmez.
"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK"
Deneyimli teknik direktör sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Şimdi ligdeki maça en iyi şekilde hazırlanmayı düşünüyoruz. Büyük bir camiada çalışıyorum. Bu camiayı çok iyi temsil ettiğimi düşünüyorum. Telefonum sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette. Organize bir kötülük. İyi değiliz ama benim ailem ve çocuklarım var. Vazgeçmeden bu takımın iyi olacağını da biliyorum. Rica ediyorum, telefonumu rahat bıraksınlar. Empati yapıp benim yerime kendinizi koyarsanız, bunu daha iyi anlarsınız.
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