Abdullah Avcı'dan telefon sitemi: Sosyal medyaya servis edilmiş vaziyette Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Rapid Wien’e 2-0 mağlup olarak Avrupa Ligi’ne veda etti. Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı,"Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı." dedi.

Haber Merkezi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, Avusturya deplasmanında Rapid Wien'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Bordo-mavililer, yoluna Konferans Ligi play-off turunda Wisla Krakow - St. Gallen eşleşmesinin galibiyle oynayacağı müsabakalarla devam edecek.

Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"

Abdullah Avcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Oyunun bütünlüğünde rakibin üstünlüğü vardı. Uğurcan bizi ayakta tuttu. İkinci yarı itibariyle maçı dengede götürüp, sonradan yapacağımız hamleleri planlamıştık. 60-65 arası değişiklikler yaptık ve 4-4-2 dizilişine döndük. Bu oyun baskıyı, şiddeti doğru yapma oyunu. Süre geçtikçe oyun disiplininden kopmalar başladı. Bireysel maç kazandırmıyor. Yine oyunun büyük bölümünde bizi ayakta tutan Uğurcan Çakır oldu.

"POZİSYONLARIMIZ 1-0'DAN SONRA GELDİ"

Sözlerine devam eden Avcı şunları kaydetti:

1-0'dan sonra 2 pozisyonumuz var. Oyunun tamamında pozisyonlarımız 1-0'dan sonra geldi. Bunları değerlendirsen belki maça gireceksin ama tekrar oyundan kopmalar başlıyor. Burada dahi oyun disiplinine sadık kalman lazım. Bireysel istatistik yapmak bir şey ifade etmez.

"ORGANİZE BİR KÖTÜLÜK"

Deneyimli teknik direktör sözlerini şu şekilde sürdürdü: