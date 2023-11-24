Abdullah Avcı'dan ziyaret: Öğretmenler Gününü kutladı Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu ve Trabzon Spor Lisesi’ni ziyaret ederek, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.

İHA

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Trabzonspor ve teknik direktör Abdullah Avcı, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adam, okullarda görev yapan öğretmenlere mesaj gönderdi.

İlk ziyaretini Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu’na yapan Teknik Direktör Abdullah Avcı, burada öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Karşılama sonrası öğretmenlerle bir araya gelen Avcı yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

Hem eğitim, hem spor, hem de sosyal hayatımızdaki kazanımlarımızda öğretmenlerimizin çok büyük emeği vardır. Bu kıymetli mesleği icra eden öğretmenlerimizin gününü kutluyorum.

Daha sonra öğrencilerle buluştu

Öğretmenlere çiçek veren Avcı, daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek kendisine gelen sorulara cevap verdi.

Ardından Trabzon Spor Lisesi'ni ziyaret eden Abdullah Avcı, burada görev yapan öğretmenlerin de gününü kutlayarak, kendilerine çiçek verdi.

Abdullah Avcı, imzalı forma hediye etti.

Avcı daha sonra aralarında milli sporcuların da bulunduğu Trabzon Spor Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, her iki ziyaretinde de okul yönetimlerine imzalı forma hediye ederken, kendisine de ziyaret anısına plaket takdim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)