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Abdullah Avcı'nın İstanbul deplasmanlarında yüzü gülüyor

Abdullah Avcı'nın İstanbul deplasmanlarında yüzü gülüyor Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul takımlarıyla deplasmanda oynadığı 21 maçta 13 galibiyet elde etti.